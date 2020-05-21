شكرا لقرائتكم خبر عن 260 مليون درهم مبيعات «ريبورتاج» منذ مطلع 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «ريبورتاج للعقارات» عن تحقيق مبيعات بقيمة 260 مليون درهم منذ بداية العام 2020.

وتباشر «ريبورتاج» تطوير 8 مشاريع في أبوظبي ودبي، توفر نحو 3150 وحدة سكنية، منها نحو 2425 وحدة سكنية ضمن 6 مشاريع، إضافة إلى مشروعين بدبي يوفران نحو 719 وحدة.وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي: «تحقيق مبيعات جيدة رغم التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يؤكد استقرار القطاع العقاري بالإمارات، واستمرار الطلب لاسيما على المشاريع المتميزة التي تقدم خدمات نوعية للمستثمرين».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 260 مليون درهم مبيعات «ريبورتاج» منذ مطلع 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.