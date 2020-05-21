بكـين: لا عـودة للنمـو فـي ظـل استمـرار الوبـاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت بكين التي تجهد لاستئناف نشاطها، من أن عودة النمو في الصين لن تيكون ممكنة إلا إذا تمت السيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي.

وأبقت الصين على سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير أمس الأربعاء لكن المحللين يعتقدون أن القرار الذي كان متوقعاً إلى حد كبير هو مؤشر على توقف وجيز، فحسب لجهود البنك المركزي لدعم الاقتصاد الذي نالت منه جائحة كورونا.

وأبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام عند 3.85% دون تغيير عن الشهر الماضي وظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل خمسة أعوام عند 4.65%.

وأظهر مسح أجرته رويترز لآراء المتعاملين والمحللين أن أكثر من 70% منهم كانوا يتوقعون أن تبقي الصين سعر الفائدة دون تغيير في مايو/‏ أيار.

وخفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي، وهو سعر الفائدة المرجعي الذي يحدده 18 بنكاً بشكل شهري، مرتين خلال العام الجاري وأعلنت عن إجراءات تيسير لاستعادة النمو.

ويتوقع بعض الاقتصاديين مزيداً من التحفيز النقدي والمالي قريبا لمساعدة الشركات والمستهلكين ربما مع بدء الجلسة السنوية للمؤتمر الوطني للشعب الصيني في 22 مايو/‏ أيار.

وشهد الاقتصاد الصيني تراجعاً للمرة الأولى في تاريخه في الربع الأول، مع انخفاض بنسبة 6,8% على مدى العام، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى وباء كوفيد-19 الذي عطل عمل أغلب الشركات في البلاد.

وكشف وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مياو وي امام الصحفيين أن «الشركات لا تزال تواجه صعوبات تشغيلية وإنتاجية كبيرة. سيستغرق الأمر بعض الوقت» على أمل العودة إلى الوضع الطبيعي.

ولم يستبعد الوزير الصيني حدوث انتعاش في الربع الثاني، لكنه حذر من أن هذا السيناريو لن يكون ممكنًا إلا «إذا تمت السيطرة على الوباء تدريجيًا في جميع أنحاء العالم».

وإذ كانت الصادرات الصينية التي تعد من ركائز اقتصاد الدولة الآسيوية العملاقة قد ارتفعت بشكل غير متوقع الشهر الماضي، فإن هذا المسار لن يدوم ما لم تتم السيطرة على الفيروس في العالم، بحسب مياو.

ويرى محللون أن الانتعاش المسجل في نيسان/‏ أبريل يرتبط بلا شك بظاهرة «اللحاق بالركب» بعد الصعوبات التي واجهها المصدرون في الربع الأول، عندما عرقلت إجراءات الاحتواء النقل.