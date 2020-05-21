آمال التعافي الاقتصادي تنعش «وول ستريت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الأربعاء، بعد أن تجددت المخاوف من بطء التعافي من ركود عالمي يلوح في الأفق بفعل شكوك في لقاح محتمل لمرض كوفيد-19، فيما دعمت بيانات إيجابية الأسواق لتقلص خسائرها.

في بورصة نيويورك، قفزت الأسهم الأمريكية أكثر من 1% عند الفتح أمس الأربعاء، بفضل نتائج أعمال فصلية تبعث على التفاؤل من شركات التجزئة وآمال في تعافٍ من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا وسط مؤشرات على مزيد من التحفيز للقطاعات المكروبة.

وارتفع المؤشر «داو جونز 1.03%، وزاد المؤشر «ستاندرد أند بورز »1.05% وتقدم المؤشر «ناسداك» 1.31%.

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعات قوية تجاوزت 1% الأربعاء وذلك مع توالي الإعلان عن مواعيد إعادة فتح الحدود بين الدول الأوروبية. وقفز المؤشر الألماني «داكس» 1.34% عند الإغلاق مقابل 1.08% للمؤشر البريطاني «فوتسي» و0.87% للمؤشر الفرنسي «كاك 30».

وفي آسيا صعد المؤشر «نيكاي» القياسي 0.8% ليسجل أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر. (وكالات)