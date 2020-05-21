مليارا درهم حجم التجارة بين الإمارات والبحرين الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بلغ حجم التجارة المتبادلة بين الإمارات والبحرين، أكثر من ملياري درهم (ما يعادل (50.4 مليون دولار)، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، وذلك بحسب التقرير الصادر من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين.

وأوضحت البيانات أن حجم التجارة المتبادلة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ أكثر من مليار و667 مليون دولار ما يعادل خلال الفترة نفسها، حيث استحوذت الإمارات على 33.81% من إجمالي التبادل التجاري وجاءت في المرتبة الثانية بينما شكلت السعودية 49.1% بقيمة 819 مليون دولار من إجمالي التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي.

واستوردت البحرين سلعاً بقيمة 541.4 مليون دولار (203.6 مليون دينار) من دول الخليج احتلت السعودية المرتبة الأولى بقيمة 250.2 مليون دولار، تلتها دولة الإمارات ب 215.1 مليون دولار، ثم سلطنة ُعمان ب 41.4 مليون دولار، الكويت بإجمالي 24.4 مليون دولار.

وصدرت البحرين سلعاً غير نفطية إلى دول الخليج بقيمة مليار و126 مليون دولار، إذ جاءت السعودية أولا، حيث استوردت من المملكة سلعاً بقيمة 569.9 ملیون دولار، وجاءت بعدها الإمارات بقيمة 339.9 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 139.8 ملیون دولار، ثم الكويت التي استوردت بقيمة 76 مليون دولار من البحرين.