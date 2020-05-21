شكرا لقرائتكم خبر عن «إمباور» تجري فحوصاً لـ 532 موظفــاً وعـامـــلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، منذ بدء أزمة جائحة كوفيد 19، بإجراء الفحوص الطبية اللازمة ل 532 موظفاً وعاملاً من العاملين في محطات التبريد التابعة لها في عموم مناطق دبي والمتواجدين في سكن الموظفين وذلك من خلال توفير الرعاية الصحية والغذائية لهم بالكامل وبشكل مستمر. ومن أبرز الأهداف والمهام التي نجحت المؤسسة في بلوغها وتواصل ترسيخها حماية صحة فرق العمل والمتعاملين وسلامة اسرهم، حيث يحتل العامل في المؤسسة والمتعامل معها صدارة واولويات العمل وأساليب التشغيل والإدارة في «إمباور». ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لحماية مواردها البشرية وأصولها الاستثمارية خلال تطبيقها الاحترافي لزيادة فاعلية الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في مواجهة جائحة فايروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «إمباور» تجري فحوصاً لـ 532 موظفــاً وعـامـــلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.