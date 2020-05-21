«سمــارت أكيــرس» للزراعة العمودية تنطلق فـي الإمـارات الربـع الثالـث

تعتزم شركة سمارت أكيرس إطلاق عملياتها في الربع الثالث من عام 2020 لتشكل أحدث إضافة في مجال الزراعة العمودية المُعتمِدة على تقنيات الزراعة المائية في دولة الإمارات عبر توفير وسيلة فعّالة ومستدامة لإنتاج مجموعة جديدة من المحاصيل النظيفة محلياً. تخوض سمارت أكيرس، ومقرها نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، مرحلة إثبات المفهوم حالياً، كما تخطط الشركة لتوسيع رقعة تواجدها في جميع أنحاء الإمارة في المستقبل القريب.

تتبنى سمارت أكيرس مهمة تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات وتطوير القدرات الزراعية للدولة من خلال توفير حل للتهديدات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، مثل الأوبئة والتأثيرات المناخية التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط حالياً.

وتولى تأسيس الشركة المتخصصة في مجال الزراعة العمودية فريق من الخبراء يضم الإماراتي عبد الله الكعبي، الرئيس التنفيذي للشركة، وشون لي، مدير الشركة، وأفيسيش فونجسافان، مدير المشروع الرئيسي. ومن المقرر أن تتبع سمارت أكيرس نظامًا زراعيًا فريدًا من نوعه يعمل على توفير عدد من المحاصيل الزراعية الأعلى إنتاجيةً في قطاع الزراعة العمودية في دولة الإمارات، علاوة على المشاركة في بناء مستقبل جديد لإنتاج الأطعمة النظيفة وتمكين الشركات والأفراد من الحصول على منتجات زراعية محلية عالية الجودة.

تمكنت سمارت أكيرس، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا الزراعة العمودية في كوريا الجنوبية n.thing، من تصميم وحدات المزرعة باستخدام نظام تكنولوجي قائم على إنترنت الأشياء وحاصل على الجوائز لرفع معدل الانتاج ومراقبته. ولا تقتصر مميزات هذا النظام على تقليل استهلاك الموارد فحسب، ولكنه ينتج محاصيل عالية الجودة أيضًا. وبفضل تصميم المزارع العمودية الحاصل على جائزة الابتكارCES

2020، توفر التقنية القائمة على إنترنت الأشياء حلًا للعديد من التحديات الشائعة في قطاع الزراعة مثل إهدار المياه، واستنزاف المغذيات في التربة وانتشار الحشرات وغيرها الكثير.

تسعى سمارت أكيرس إلى توسيع رقعة نشاطها لتلبية الطلب على المنتجات الشهيرة في المنطقة مثل الفراولة، مع التركيز على زراعة بذور البطاطس. وتتمثل خطة التوسع المستقبلية للشركة في تطوير معهد سمارت أكيرس للأمن الغذائي والزراعة، الذي سيتم بناؤه على قطعة الأرض العائلية المملوكة للرئيس التنفيذي للشركة عبد الله الكعبي.