«إكسون» تحاول بيع حصتها بحقــل نفــط فــي أذربيـــجـان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إكسون موبيل إنها أطلقت مجدداً عملية لبيع حصتها في أكبر حقل نفطي في أذربيجان في خطوة قالت مصادر مصرفية ونفطية إنها تستقطب اهتمام شركات نفط وغاز آسيوية كبيرة تسعى للاستفادة من انهيار أسعار الخام في الآونة الأخيرة.

سبق أن سعت أكبر شركة نفط وغاز أمريكية لبيع حصتها البالغة 6.8 بالمئة في حقل أذري-جيراق-جوناشلي في بحر قزوين في 2018، بعدما طرحت منافستها شيفرون حصتها البالغة 9.57 بالمئة للبيع.

ورغم أن صفقة إكسون لم تعلق رسمياً قط، فإنها أرجئت عندما بدأت شيفرون مفاوضاتها مع شركة الطاقة المجرية مول لبيع أصولها في العام الماضي، وهو ما انتهى بإبرام صفقة قيمتها 1.57 مليار دولار في نوفمبر/‏ تشرين الثاني.

وأعادت إكسون إطلاق عملية البيع، التي يديرها بنك أوف أمريكا ميريل لينش، حديثاً رغم هبوط أسعار النفط بمقدار النصف إلى نحو 30 دولاراً للقبرميل بعد انهيار تاريخي في الاستهلاك.

وقالت جولي كينج المتحدثة باسم إكسون «تختبر إكسون موبيل اهتمام السوق بأصولها المنتجة التي لا تديرها في أذربيجان».

(رويترز)