شكرا لقرائتكم خبر عن الفشل المعلوماتي والتبعثر يعرقلان عودة الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد العريان *

هناك الكثير من الجدل والخلاف حول ما ينتظرنا في المستقبل، سواء في ما يتعلق بالاقتصادات الوطنية، أوالعالمية، حيث تسارع الدول الواحدة تلو الأخرى، للحد من قواعد وقيود الإغلاق التي فرضتها الظروف الصحية الناتجة عن تفشي (كوفيد-19).

ومع وجود الكثير من الشكوك، يتم اختطاف النقاشات الهادئة حول النتائج المحتملة، وتغييبها، نتيجة الاستغراق في كشف المواقف الشخصية المنحازة والاعتبارات السياسية الخاصة. إلا أن التجارب العملية الموثقة، وصيغ التحليلات الدقيقة والثابتة، هي وحدها الكفيلة بالحد من الارتباك والتباين بين صناع القرار.

وفي مناقشة موسعة جرت الأسبوع الماضي، ضمن برنامج حوارات «ديفيد روبنشتاين» التلفزيوني، طرح إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «جوجل»، فكرتين مبسطتين، مع وجاهة وقوة كل منهما، حول التفكير في تقاسم المسؤوليات في مرحلة العيش ما بعد (كوفيد-19). وتركزت الفكرتان، حسب اعتقادي، حول تجنب مشكلة الفشل المعلوماتي، والحد من التبعثر. وسلطت الفكرتان الضوء على الاعتبارات الاقتصادية، وما ينتظرنا في المستقبل، سواء داخل الولايات المتحدة، أو على مستوى اقتصادات العالم، حيث تتم إعادة فتح الاقتصاد بوتائر متفاوتة، وبتعليمات وقواعد مختلفة.

ويشجع شمديت على التفكير في بث رسائل واضحة ودقيقة في ما يتعلق بالأخبار الصحية، باعتبارها أحد أهم العوامل التي تؤثر في التفاعلات البشرية في الوقت الحالي. وفي عالم مثالي، سيكون كل واحد منا قادراً على الإبلاغ عن حالة الإصابة لدينا بدقة، سواء كنا مصابين، أو غير مصابين، ولدينا أجسام قوية. وإذا لم نتمكن من بث رسائل واضحة فسوف تستمر حالة انعدام الثقة، والتبعثر، وهي الحالة التي تتفاقم في غياب جهة رسمية تبث معلومات موثوقة.

ويرى شميدت أن السكان ينقسمون إلى ثلاث فئات على المدى القصير، فئة لديها استعداد للمشاركة، تعتقد أنها غير مصابة بالفيروس؛ وفئة ليست مصابة ولكنها مترددة في الانخراط بسبب مخاوف تتعلق بالمخاطر الشخصية، أو لاعتبارات أخرى؛ والفئة الثالثة تضم أولئك الذين لا ينبغي لهم أن يشاركوا، لأنهم إما يعرفون أنهم مصابون بالفيروس، وإما أنهم معرضون بشدة بسبب ظروفهم الصحية، أو السن. ولا بد أن تتكيف الحكومات والشركات، كأرباب عمل، وموردين، مع هذه الفئات الثلاث.

ومن الواضح أن تطبيق أفكار شميدت في مجتمع يمتاز أساساً بكثافة التفاعلات البشرية، والحركة والتنقل الدائمين، يمنحنا مزيداً من الوضوح بشأن شكل النتائج المنتظرة، سواء على صعيد الصحة العامة، أوالاقتصاد الكلي - أي الحياة، وسبل العيش. ومثل هذا الوضوح سيحظى بدعم الأسر والشركات التي تقوم بإجراء حساباتها الخاصة في ما يتعلق بحجم المخاطر، وما هو مطلوب منها على الصعيد الشخصي، والذاتي.

ولا شك في أن دور الاختبارات الصحية، وتعقب المصابين، وتوفر اللقاحات سيكون حاسماً. فمن دونها، تسود حالة من عدم الثقة والنفور، خشية التعرض للمخاطر، وبالتالي ستكون المشاركات ضعيفة. وليس هناك طريقة جديرة بالثقة لإغراء عدد كبير من الأشخاص الأصحاء لإعادة الانخراط في الاقتصاد. وسيظل التنقل الداخلي والخارجي معطلاً، وبالتالي يبقى الانتعاش الاقتصادي المنتظر ضعيفاً، وهشاً بطبيعته.

وفي عالم من الاختبارات الموثوقة، والمتابعات الحثيثة، والاستجابات الصحية السريعة المدعومة بعمليات التحقق والمصادقة، يمكن أن نتعايش مع الفيروس بشكل أفضل، ونعود بسرعة أكبر إلى مستوى ما، من الأداء الطبيعي. وسوف تنتعش الاقتصادات، على الرغم من فشلها في التعافي بشكل كامل وسريع من الضربة الكبيرة التي عانتها.

إن اللقاح الفعال الذي يحصل عليه أغلبية السكان سوف يقضي بشكل حاسم على الفشل المعلوماتي، ويحد من تجنب التعرض للمخاطر. وسوف تتقلص فئات السكان الثلاث التي حددها شميدت إلى فئتين، في غياب الفئة التي كانت مترددة، والتحاقها بالنشطاء. وهذا يزيد نسبة المشاركين في النشاط الاقتصادي الذي يزداد قوة ومناعة، وتبقى فئة صغيرة من الذين ليس لديهم حل. ولا بد أن تنتعش الحركة، وتتعزز الثقة على نطاق واسع، وبسرعة. وهكذا تعود الاقتصادات - الوطنية والإقليمية والعالمية - إلى مستوى أفضل من الحياة الطبيعية.

ورغم حماستنا الشديدة للتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية، إلا أننا لا نزال بعيدين عنها جداً. ذلك لأن اقتصادات إعادة الفتح في الأغلب، رهن بسلوك الفئتين الأولى، والثانية - أي انتعاش صامت، قادر على الحفاظ على الزخم مع التغلب تدريجياً على الفشل المعلوماتي، والتبعثر المفرط. ولا شك في أن السلوكات الاجتماعية المسؤولة والإنجازات الصحية المستمرة سوف تسرع عملية الانتقال، على الرغم من أن توازي المسارين ليس مرجحاً. فقد تتم استعادة الحركة، والتنقل ببطء من دون أن يبلغ مرحلة الكمال في وقت قريب. وسيتعين على الشركات التي أعيد فتحها، استيعاب مختلف الشرائح السكانية، واتخاذ الاحتياطات الصحية للحد من العواقب المترتبة على اندفاعة أولئك الذين يرغبون في إعادة الانخراط بشكل كامل، ولكن ربما قبل الأوان.

ومثل هذا النشاط الاقتصادي المؤقت قد يقضي على خطر الإغلاق الجزئي الناتج عن تفشي العدوى. وقد يحل جزءاً من المشاكل من دون أن يقضي عليها كلها، ولن يكون كافياً لرفع الألم، والمعاناة، وعدم المساواة في مجتمعنا بشكل حاسم. وستبقى الحاجة قائمة لاتخاذ المزيد من تدابير الإغاثة، وسيبدأ التركيز على السياسات الخاصة بالحد من تحديات تحقيق الازدهار على المدى البعيد.

وسوف يكون بإمكاننا تعلم سبل العيش الأفضل من خلال جمع البيانات الدقيقة، وتحليلها بشكل متوازن، وافتراض السلوك الإيجابي لدى الأغلبية، وهو الأساس في تحقيق الارتداد المنوط بدرجة عالية من التصميم عندما يتوفر اللقاح، على الرغم من أن التوازن على المدى الطويل يتطلب حلولاً أُخر لمشاكل المديونية، والإنتاجية، والعولمة.

* كبير الاستشاريين في «أليانز»