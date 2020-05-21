شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم أولى خطوات النهوض بالصناعات الطبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مروان عبد العزيز جناحي

عندما يدور الحديث عن القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، والقطاعات المعتمدة على المعرفة والابتكار، فإن الأمر يتجاوز تحقيق الأرباح الآنية، والخطط قصيرة الأجل، ليكون حديثاً شاملاً يغطي الرؤى والأهداف الاستراتيجية - طويلة الأمد -، والتنمية المستدامة، وتهيئة البيئة الملائمة لهذا القطاع، أو ذاك، والكفاءات العاملة فيه لتتطور باستمرار، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول.

ومع انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، تتوجه أنظار العالم بأسره إلى قطاعات الرعاية الصحية والخدمات الطبية والأبحاث العملية، والصناعات المرتبطة بها، هذه القطاعات التي تعمل في كثير من الأحيان مثل الجندي المجهول خلف الكواليس لتؤمّن لمجتمعاتنا ما تحتاج إليه من رعاية، وعلاجات، ولقاحات.

لكن دعم الصناعة يبدأ من قطاع التعليم الذي يعول عليه بتوفير الكوادر العلمية والمهنية في المجالات المعرفية المتقدمة، مثل قطاع المستحضرات الصيدلانية، وتقع عليه أيضاً مسؤولية تحفيز شبابنا على الاهتمام بهذه الموضوعات، خاصة الفتيات اللائي يَحتَجن إلى مزيد من التحفيز والتمكين لدخول مجالات العلوم، ولدينا تجربة في هذا المجال، حيث أطلقنا النسخة الأولى إقليمياً من مبادرة G4G العالمية بالشراكة مع شركة «كوفسترو» الألمانية الرائدة، واستقبلنا خلالها أكثر من 100 طالبة من مدارس دبي، لتعريفهن بمجالات العلوم والأبحاث، وتشجيعهن على الانخراط فيها.

ولتحقيق الهدف نفسه، نحن نتواصل مع الجامعات في دولة الإمارات، خصوصاً في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ونبحث معها آليات التعاون في مجال الأبحاث، حيث أقمنا ورشة عمل مشتركة، استضفنا فيها نخبة من كبار ممثلي المؤسسات التعليمية، وناقشنا سبل رفع مستوى الكفاءات في علوم الحياة، وتقليص الفجوة بين القطاعات الأكاديمية والعلمية والصناعية، وتعزيز برامج التعليم العالي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتحفيز جيل الشباب على الاهتمام بهذه الموضوعات.

ونشجع شركاء الأعمال على توفير برامج تدريبية لطلاب الجامعات في مرحلة ما قبل التخرج، أو خلال تنفيذ مشاريع التخرج، وبمشاركة أكثر من 40 شركة، نخصص يوماً على مدار كل عام لبرامج تدريب مهني للطلبة، توفر لهم خبرة عملية، وتمنح الشركات فرصة معرفة مهاراتهم واستكشاف احتمال توظيفهم بعد التخرج، كما طورنا آلية شراكة بين القطاع الخاص والجامعات، بحيث تقدم الشركات بعد انتهاء التدريب مشاريع يساعد الطلاب في تنفيذها، إسهاماً منا في تطوير أنشطة البحوث.

إن التعامل بكفاءة مع أي متغيرات عالمية يتطلب الكثير من الإعداد والجهود، وهو ما استطاعت دولة الإمارات تحقيقه بفضل نظرة قيادتها الثاقبة، والجهود الحثيثة لمختلف المعنيين، وهناك المزيد من الأهداف التي يجب أن نحققها جميعاً، ولعل الدروس المستفادة عالمياً من هذه الجائحة ستشكل حافزاً لدعم وتطوير قطاعات العلوم والصحة، بشكل عام، على المدى البعيد، والتركيز على التوسع في تدريس هذه العلوم لسد أي ثغرة كفاءات ضرورية لتوفير العمالة الكافية للنهوض بهذه الصناعات التي تشكل جزءاً من أمننا الاقتصادي.

* المدير التنفيذي لمجمع دبي للعلوم - رئيس فريق عمل قطاع صناعة الأدوية في استراتيجية دبي الصناعية 2030