34.7 مليون درهم أرباح شركة سوق دبي المالي خلال الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس الأربعاء، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري المنتهي في 31 مارس/‏ آذار 2020، حيث حققت أرباحاً صافيةً قدرها 34.7 مليون درهم بارتفاع نسبته 24% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من عام 2019، البالغة 28.1 مليون درهم.

وقد ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 13% إلى 88.2 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020، في مقابل إيرادات قدرها 77.9 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2019. وتوزعت الإيرادات بواقع 49.1 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و 39.1 مليون درهم من الاستثمارات. وبلغت نفقات التشغيل 53.5 مليون درهم مقابل 49.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2019.

قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: «على الرغم من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية كانعكاس مباشر للأوضاع غير المسبوقة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد سجلت تداولات سوق دبي المالي تحسناً نسبياً خلال الربع الأول من عام 2020 قياساً إلى الربع المماثل من عام 2019، حيث ارتفعت بنسبة 19% إلى 14.2 مليار درهم مقابل 11.9 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي. واجتذب السوق 1018 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 845,137 مستثمراً. وعلاوة على ذلك، فقد حافظ السوق على جاذبيته الكبيرة للمستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على ما يقارب 51% من قيمة تداولاته خلال الربع الأول، وبلغت نسبة ملكيتهم نحو 18% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية مارس/ آذار 2020. إننا نتطلع إلى مواصلة الأداء الإيجابي في المرحلة المقبلة مع استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من حزم التحفيز الاقتصادي المتعددة التي بادرت القيادة الرشيدة في الإمارات إلى إطلاقها على وجه السرعة لمساندة القطاعات الاقتصادية خلال هذه الفترة الاستثنائية».

تحديث شامل للبنية التقنية

وأوضح عيسى كاظم أن سوق دبي المالي واصل خلال الربع الأول من عام 2020 تنفيذ المزيد من الخطوات التطويرية والمبادرات الرامية إلى تعزيز ريادته على المستوى الإقليمي، إذ أنجز بالتزامن مع احتفاله بمرور 20 عاماً على تأسيسه عملية التطوير الأكبر من نوعها، والأوسع نطاقاً لبنيته التقنية عبر تاريخه، من خلال التحول الناجح إلى نظام الإطار المالي المتكاملNasdaq Financial Framework (NFF) من شركة ناسداك، المزود العالمي الرائد لتقنيات أسواق المال، منتصف مارس/ آذار 2020. ويوفر هذا النظام لسوق دبي المالي أحدث تطبيقات التداول والرقابة، والتقاص، وبث المعلومات على المستوى العالمي.

«البورصة الذكية»

وأشار عيسى كاظم إلى أن استراتيجية «البورصة الذكية» التي ينتهجها السوق على مدى السنوات الماضية، واستثمر من خلالها في تطوير منظومة متكاملة من منصات الخدمات الذكية والإلكترونية، آتت ثمارها على نحو واضح خلال الربع الأول من العام الجاري مع التحول الكامل إلى العمل عن بعد مراعاة للمستجدات الصحية العالمية. وقد كثف السوق خلال الربع الأول من عام 2020 جهوده لتعزيز التحول الرقمي في قطاع أسواق المال من خلال توفير مجمل خدماته عن طريق منصاته الذكية والإلكترونية التي سجلت إقبالاً متزايداً من قبل المتعاملين. ويقدر عدد المستخدمين المسجلين في الخدمات الإلكترونية والذكية للسوق حالياً بنحو 120 ألف مستخدم يقومون بإنجاز معاملاتهم ومتابعة أنشطتهم الاستثمارية بأعلى درجات السلاسة، والفعالية، والأمان.