64 % من المستهلكين في الإمارات يحرصون على التسوق عبر الإنترنت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أصدرت كريتيو المتخصصة في تكنولوجيا التسويق التجاري، دراسة مسحية حديثة حول إنفاق المستهلكين عبر الإنترنت في الإمارات خلال شهر رمضان الكريم.

ورغم أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال يشهد معدلات منخفضة في أعقاب جائحة كوفيد-19؛ إلا أن 64٪ من المستطلعين قالوا إنهم يقومون بعمليات شرائية عبر الإنترنت خلال هذه الفترة. وزاد الطلب عبر الإنترنت على منتجات البقالة ومنتجات التجميل وتوصيل الوجبات إلى المنازل خلال الأسابيع الأخيرة.

هذا وأحدثت جائحة كوفيد-19 تحولاً سلوكياً كبيراً عند المستهلكين، حيت فضل المستهلكون الابتعاد عن التعاملات النقدية الورقية في إطار الإجراءات الوقائية. وفي الواقع، كانت الزيارات المصرفية لم تكن ضمن الأولويات الرئيسية لدى المستطلعين، وقام 83٪ بعدد بزيارات أقل خلال فترة الإغلاق للحد من تفشي فيروس كوفيد-19. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة في المدفوعات عبر الإنترنت حيث أصبحت طريقة الدفع المفضلة حتى عندما يتوفر خيار الدفع النقدي عند التسليم.

وفي ظل انخفاض الإنفاق الإجمالي في المتاجر الفعلية، اتجه المستهلكون من مختلف الأعمار إلى التسوق عبر الإنترنت؛ حيث قالت الأغلبية من المستطلعين إنها سوف تشتري المزيد عبر الإنترنت من مختلف فئات المنتجات، حيث يخطط 72٪ من المستطلعين إلى شراء هدايا العيد عبر الإنترنت.

وأما بخصوص الميزانية، فيخطط 68٪ من جيل الألفية (من 25 إلى 38 عامًا) لإنفاق أكثر من 300 درهم على هدايا رمضان والعيد هذا العام. ويواكب جيل الألفية التطورات المتزايدة للتكنولوجيا الرقمية، وهم يمثلون الشريحة الكبرى في مجتمع دولة الإمارات.