لندن تدعو بروكسل إلى إعادة النظر في اقتراحات اتفاق ما بعد «بريكست»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت بريطانيا الاتحاد الأوروبي الى إعادة النظر في اقتراحاته اذا أراد التوصل الى اتفاق حول العلاقة لما بعد بريكست بحلول نهاية السنة.

وبعد خمسة أيام على ثالث جولة مفاوضات لم تحرز تقدما فعليا، وجه المفاوض البريطاني ديفيد فروست الثلاثاء رسالة حازمة الى نظيره الأوروبي ميشال بارنييه.

وكتب فروست أن ما هو مطروح على طاولة المفاوضات «ليس علاقة تبادل حر منصفة بين شريكين اقتصادين مقربين وانما اتفاق ذو نوعية ضعيفة نسبيا أرفق بمراقبة من الاتحاد الاوروبي غير مسبوقة لقوانينا ومؤسساتنا».

وقال «آمل في ان يفكر الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة مجددا باقتراحاته بشكل يتيح لنا الوصول الى نتيجة سريعة وبناءة».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي «وبدلا من السعي الى التوصل سريعا الى سلسلة اتفاقات بنوعية عالية مع شريك اقتصادي قريب، يشدد على بنود إضافية غير متوازنة وغير مسبوقة في سلسلة مجالات كشرط مسبق لاتفاق».

وتستأنف المباحثات في 1 حزيران/‏يونيو ويجب أن تطلب أي مهلة تمديد للفترة المرتقبة من أجل التوصل الى اتفاق حول العلاقة الجديدة التي تمتد حتى نهاية كانون الأول/‏ديسمبر، قبل 1 تموز/‏يوليو.

لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي فاز في الانتخابات على أساس وعد بانجاز بريكست في 31 كانون الثاني/‏يناير، يستبعد بشكل قاطع هذا الاحتمال رغم المخاطر التي يمكن ان يشكلها عدم التوصل الى اتفاق على الاقتصاد في ظل التغيرات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

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