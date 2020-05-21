شكرا لقرائتكم خبر عن سندات الخليج السيادية ترتفع بدعم صعود النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت السندات السيادية الخليجية أمس الأربعاء، بخاصة ذات آجال الاستحقاق الطويلة، مدعومة بتعافي أسعار النفط على مدار الشهر الأخير في ظل تحسن الطلب.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن السندات الدولارية السعودية المستحقة في 2060 زادت 2.3 سنت ليجري تداولها عند 109.7 سنت، وصعدت سندات أبوظبي المستحقة في 2050 بواقع 1.4 سنت ليجري تداولها عند 112.8 سنت .

وقال مدير صندوق إن سوق الدين الخليجية تدعمت بالمستثمرين الآسيويين على خلفية إصدار من أبوظبي الثلاثاء، والذي باعت فيه سندات بثلاثة مليارات دولار. (رويترز)

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