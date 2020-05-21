«غرفة الشارقة» تعرّف أعضاءها بطرق تجاوز أزمة السيولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأول الثلاثاء، ندوة إلكترونية عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان «مساعدة الشركات على تجاوز أزمة السيولة النقدية واستدامة الأعمال في ظل جائحة كوفيد 19»، وجاء تنظيم الندوة بهدف تعريف المشاركين بالخدمات التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، ضمن مساعي غرفة الشارقة لإيجاد البرامج التنموية التي تخدم القطاع الخاص والشركات الوطنية، وتهيئة السبل الكفيلة بدعمها لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع التصدير في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

قدم الندوة عبد العزيز محمد شطاف، مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وماجد جلفار رئيس حماية الائتمان التجاري وتمويل الصادرات في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعبدالله الحوسني رئيس إدارة الأعمال التجارية والتوزيع، وزيشان إقبال مدير حلول المرابحة في الاتحاد لائتمان الصادرات، كما شهدت الندوة مشاركة عدد كبير من ممثلي المنشآت الاقتصادية في الدولة، والشركات الصناعية والإنتاجية، المنتسبين لغرفة الشارقة.

وتناولت محاور الندوة الحلول المقدمة من الاتحاد لائتمان الصادرات بالنسبة للمصدرين والشركات التي تشعر بالقلق حول مخاطر تأخر، أو تعثر استلام مستحقاتها التجارية من قبل المشترين، إضافة إلى حلول حماية ائتمان الصادرات التي تساعدها في الحد من تلك المخاطر خاصة في المشاريع والأعمال التجارية التي لم يتم إنجازها بسبب أحداث خارجة عن سيطرة هذه الشركات، نتيجة للآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.