شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع ضعف موجة صعــود «لقـاح الأمـل» فـي الأسهـم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب أمس الأربعاء بفضل نمو الطلب على استثمارات الملاذ الآمن، مع اتضاح مدى الضرر الناجم عن فيروس كورونا في أعقاب بيانات قاتمة من اقتصادات رئيسية وتلاشي التفاؤل إزاء لقاح محتمل.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1746.58 دولار للأوقية، وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1751.90 دولار.
وقال جيجار تريفيدي، محلل أسواق السلع الأولية لدى أناند راثي للوساطة في الأسهم في مومباي، «موجة صعود ما يسمى لقاح الأمل في الأسهم حل بها الضعف. الذهب يعود إلى المركز مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة علاقات التجارة قد تتحول إلى الأسوأ في أي لحظة».
تبددت حالة التفاؤل التي أشاعتها بيانات مبكرة بشأن لقاح محتمل بعد أن أورد موقع إخباري طبي أنها غير كافية ما أدى لهبوط الأسهم الأمريكية واستقرار أسهم آسيا بعد موجة صعود هذا الأسبوع.
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