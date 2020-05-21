1717 حملة تفتيشية على الأسواق في عجمان خلال إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 1717 زيارة تفتيشية على الأسواق في الإمارة خلال إبريل/‏نيسان 2020 بهدف التحقق من ضبط الأسعار والتزام كافة المنشآت الاقتصادية ومرتاديها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» المستجد.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن توعية 431 منشأة، وإنذار 152 أخرى، وإغلاق منشأتين، وتحرير 46 مخالفة توزّعت أبرزها بين 8 مخالفات ناتجة عن التلاعب ورفع الأسعار، و12 مخالفة نتيجة الاتجار في البضائع المقلّدة أو المغشوشة، و19 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق التعليمات والإرشادات الصادرة من الدائرة والجهات المختصّة لمكافحة الوباء.

كما تمكّنت الدائرة من التعامل مع إجمالي 844 شكوى، كان أبرزها 451 شكوى نتيجة رفع الأسعار، و76 شكوى اتجار بالبضائع المقلّدة أو المغشوشة، وتلقّت كذلك إجمالي 822 بلاغاً، معظمها بلاغات بشأن رفع الأسعار بواقع 721 بلاغاً، و45 بلاغاً نتيجة الاتجار في البضائع المقلّدة أو المغشوشة منها الكمّامات والمعقّمات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى 34 بلاغاً لعدم التزام المنشآت بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية.

وقد انخفضت نسبة الشكاوى الواردة خلال الأسبوع الأخير من إبريل مقارنة مع بداية الشهر بنسبة 41% وانخفضت البلاغات أيضاً بنسبة 19% بفضل جهود الرقابة والمتابعة الحثيثة على الأسواق ومنافذ البيع على مدار الساعة.