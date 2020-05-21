شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول نفطى كويتى: الكويت والسعودية ستوقفان الإنتاج من حقل الخفجى من أول يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن مسؤول نفطى كويتي، أكد أن الكويت والسعودية ستوقفان الإنتاج من حقل الخفجى النفطى المشترك إعتبارا من أول يونيو ولمدة شهر. وقال المسؤول الكويتي، الإنتاج من حقل الخفجى سيستأنف بشكل تلقائي إعتبارا من أول يوليو

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