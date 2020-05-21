شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. يحيى زكي: مشروع الألياف الضوئية بالعين السخنة أحد أهم الصناعات المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الخليج 365 مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة اليوم الأربعاء 20-5-2020، ومن أهمها، توقيع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية مشتركة لإنشاء مصنع متخصص لصناعة كابلات الألياف الضوئية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك تصريح وزيرة التخطيط حول تخصيص 40 مليار جنيه خلال 3 سنوات لتحسين البنية المعلوماتية ، وإعلان مصلحة الضرائب وضع خطة لإدارة الأزمة لسرعة تحصيل مستحقات الدولة ..وغيرها ..

يحيى زكي: مشروع الألياف الضوئية بالعين السخنة أحد أهم الصناعات المتخصصة

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إن توقيع اتفاقية مشتركة لإنشاء مصنع متخصص لصناعة كابلات الألياف الضوئية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعد أحد أهم المشروعات المتخصصة التي تقام بالمنطقة الصناعية، خاصة أن المشروع يقام باستثمارات محلية بشراكة مع خبرات أمريكية عالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



يحى زكى

مجموعة العمل لمنتدى غاز شرق المتوسط تعقد اجتماعها السادس بالفيديوكونفرانس

عقدت مجموعة العمل رفيعة المستوى لدول منتدى غاز شرق المتوسط اجتماعها السادس برئاسة ممثل مصر ورئيس المجموعة، وذلك عبر الفيديوكونفرانس التزاما بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجاء انعقاد هذا الاجتماع تلبية لدعوة رئيس مجموعة العمل لممثلى الدول الأعضاء لعقد اجتماعهم السادس، والذى شهد مشاركة ممثلى الأعضاء المؤسسين للمنتدى، وهم بالإضافة إلى مصر كل من قبرص، اليونان، إيطاليا، إسرائيل، الأردن، فلسطين، وممثلين عن الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى.

وزيرة التخطيط: 40 مليار جنيه خلال 3 سنوات لتحسين البنية المعلوماتية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية اجتماعًا فنيَا، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع الفريق البحثى المعنى بإعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر 2020؛ والذى يأتى تحت عنوان "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار"، ويتم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى،



هالة السعيد

مصلحة الضرائب: وضع خطة لإدارة الأزمة يسهم فى سرعة تحصيل مستحقات الدولة

أجرى رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية زيارة لمركز كبار الممولين التابع للمصلحة بكافة قطاعاته (دخل، قيمة مضافة، كسب عمل، دمغة) لمتابعة سير العمل بالمركز، والتعرف على المشكلات التى تواجه العاملين والعمل على حلها على الفور، وتشجيع العاملين على القيام بعملهم بكل دقة وكفاءة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية من جانب العاملين ومرتادى المركز، رافقه خلال الزيارة قيادات المركز.

Advertisements



رضا عبد القادر

جهاز القاهرة الجديدة يسترد 40 وحدة سكنية متعدى عليها بالتجمع الأول

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة قام باسترداد (40) وحدة سكنية متعدى عليها من قبل بعض المواطنين المخالفين بإسكان الشباب فى "التجمع الأول" خلال حملة أمنية مكبرة ضمت مختلف قطاعات الشرطة، ومسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وزير الإسكان يبحث تنفيذ مشروعات تحلية المياه مع إحدى المجموعات الاستثمارية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، إحدى المجموعات الاستثمارية لبحث سبل التعاون والمشاركة فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية.



عاصم الجزار

وزيرة الصناعة تبحث مع منتجى الملابس الجاهزة تصنيع الكمامات القماش

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من الكمامات المصنوعة من القماش بجودة عالية وأسعار مناسبة وذلك تنفيذا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد والتى من المقرر بدء تنفيذها اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، مشيرةً إلى أنه لن يتم السماح بتصدير الكمامات، إلا بعد توفير احتياجات السوق المحلى.



نيفين جامع

وزير الاتصالات: إطلاق 3 حزم لخدمات التحول الرقمى بالنصف الثانى من 2020

انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من مشروعات الخدمات الرقمية ببورسعيد، وتتضمن 100 خدمة حكومية رقمية و نحو 70 خدمة رقمية خاصة بالاستثمار، وتم طرح نسبة كبيرة منها فى المحافظة على أن يتم طرح باقى الخدمات بعد عيد الفطر المبارك. وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لليوم السابع، إنه سيتم طرح 3 حزم بخدمات التحول الرقمى على مستوى الجمهورية فى النصف الثانى من العام، وهذه الخدمات تم اختبارها بمحافظة بورسعيد تتضمن التموين والتوثيق والمرور.