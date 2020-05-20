شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيردات يهبط بأرباح الخليج للتدريب 40% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الخليج للتدريب والتعليم، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الانخفاض في الأرباح بنسبة 40% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 6.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 14.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض الإيردات في هذا الربع مقارنةً مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة تأثير وباء كورونا 19المستجد . بجانب ارتفاع تكلفة الإيرادات لهذا الربع عن الربع المماثل من العام السابق.

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وارتفعت الإيرادات إلى 213.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 214.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 59.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 32.4 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى تحسن النتائج بصورة رئيسية في قطاع المدارس الناتج عن عملية بيع وإعادة استئجار ثلاثة مدارس بالإضافة إلي تحسن النتائج في قطاع التدريب والشركات الفرعية.

وارتفعت الإيرادات إلى 864.2 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 802.5 مليون ريال خلال العام 2018.