شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح اليمامة للحديد 192% خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 192.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 32.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 52.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 21.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى نتيجة ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الإنشاءات بنسبة 128% و121% على التوالي، وارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الكهرباء بنسبة 52% و62% على التوالي.

وارتفعت الإيرادات إلى 593.3 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 284.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وعلى الصعيد ذاته، حققت صافي أرباح بلغ 24.5 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى المنتهية في مقابل خسائر بلغت 19.2 مليون ريال في الستة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 7.6 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل خسائر بلغت 30.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.