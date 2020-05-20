شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 20- 5 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-5 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكل المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 543.737 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم على الترتيب؛ المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، آسيك للتعدين-اسكوم، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، اميرالد للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الملتقي العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت)، ليسيكو مصر، العربية للصناعات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، بنك قطر الوطني الأهلي، جولدن كوست السخة للاستثمار السياحي، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لكل المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 543.737 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 204.5 مليون ورقة مالية بقيمة 570.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.4 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.2%، والعرب على 2.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.93%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 43 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 166.6 ألف جنيه، 68.3 مليون جنيه، 320.7 ألف جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 10205 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 1492 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 11627 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 1128 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1827 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 664 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.59%.

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- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 4.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 4.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.24%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 9.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.28%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.132 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.20%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 2.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 7.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.56%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.40%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 5.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.14%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.431 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.03%.