شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل بالمرافق الحيوية بقطاع البترول لخدمة السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول،عن انتظام المخططات التنفيذية للعمل بجميع المرافق الحيوية بقطاع البترول لدعم السوق المحلي من المنتجات البترولية والبوتاجاز وطوارئ الغاز، وأضاف المصادر في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" أن جميع الحقول البترولية تعمل على مدار الـ24 ساعة فيما يخص ورديات الإنتاج والحفر والاستكشاف وعمليات التنمية لافتة إلى أن ذلك يتم وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد قام بجولة تفقدية خلال الأسبوع الماضي ،مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز فى منطقة القطامية التابع لشركة بتروجاس ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لظروف التشغيل والاطمئنان على انتظام سير العمل فى كافة الأنشطة البترولية وتأمين الامدادات البترولية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطيات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية العاملين بهذه المجالات الحيوية ، والحرص على عدم تأثيرها على إنتاجية مصانع التعبئة وإنتاج أسطوانات البوتاجاز وتوفيرها بجميع محافظات الجمهورية خاصة المناطق الغير مؤهلة لتوصيلها بالغاز الطبيعى .

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كما عقد المهندس طارق الملا ،خلال الأسبوع الماضي اجتماعاً لمتابعة خطط إنتاج البترول والتعامل مع التحديات الحالية للانخفاض الحاد فى أسعار البترول العالمية، وترأس الوزير الاجتماع الثانى خلال شهر مايو الجارى عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء الشركات الأعلى إنتاجية للبترول لبحث آليات وسبل جديدة لترشيد الإنفاق بما يراعى تحقيق الخطط المستهدفة والاستمرار فى تنفيذ المشروعات البترولية للاستكشاف والإنتاج.