شكرا لقرائتكم خبر عن برميل نفط عُمان تسليم يونيو يسجل 36.11 دولار للبرميل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم، 36 .11 دولار للبرميل وأفادت بورصة دبى للطاقة بأن سعر نفط عمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 5 سنتات مقارنة بسعر أمس الذى بلغ 36.6، ويبلغ معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر يونيو القادم23.65 دولار منخفضا بمقدار 11.19دولار مقارنة بأسعار تسليم شهر مايو الجاري، وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم تقديرات بشأن تراجع مخزونات الخام الأمريكى خلال الأسبوع الماضى، بما يسهم فى تخفيف من تخمة المعروض وتدعيم جهود إعادة التوازن للأسواق تزامنا مع التخفيضات التي اقرها تحالف أوبك + بداية من شهر مايو الجارى، ارتفع سعر عقود خام برنت تسليم شهر يوليو بنسبة 0.6% ليصل إلى 34.86 دولار للبرميل، كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.4% عند 32.09 دولار للبرميل وفقا لـ أ ش أ.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما قد تؤكده أو تنفيه بيانات إدارة معلومات الطاقة المقررة صدورها لاحقا اليوم .

Advertisements

وتشهد أسواق النفط العالمية مؤخرا انتعاشا مدعوما ببدء تطبيق كبار المنتجين خفض إنتاج الخام بأكبر وتيرة بما يصل إلى 10 ملايين برميل يوميا ، بهدف تخفيف الضغط على الأسواق بعدما شهدت انتكاسة كبيرة هوت بالأسعار إلى مستويات متدنية غير مسبوقة إثر انهيار الطلب على الخام جراء تدابير مكافحة جائحة كورونا.

كما ساهم التوجه العالمي لإعادة تشغيل الاقتصادات وتخفيف القيود المفروضة على حركة السفر والنقل في تعزيز الآمال بشأن عودة الطلب على الخام ليعيد لأسواق النفط زخمها بعد تكبدها خسائر فادحة منذ أن فرضت تدابير الإغلاق المتبعة لمكافحة انتشار كورونا.