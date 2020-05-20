شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تصعد بدعم من آمال بتعاف اقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية فى بورصة وول ستريت رابع مكاسبها في خمس جلسات اليوم الأربعاء، مع مراهنة المستثمرين مجددا على تعاف اقتصادي سريع بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتوقعات بالمزيد من إجراءات التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 369.74 نقطة، أو 1.53 بالمئة، إلى 24576.60 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 48.67 نقطة، 1.67 بالمئة، ليغلق عند 2971.61 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق في شهرين.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 2.08 بالمئة إلى 9375.78 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة أشهر.