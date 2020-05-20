شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء..و"البحرين" خضراء للجلسة الخامسة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.08% رابحاً 5.61 نقطة ليغلق عند مستوى 7050.17 نقطة، بدعم من قطاعي البنوك والاتصالات، وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.12% رابحاً 2.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1933.49 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 70 مليون درهم، كما ارتفعت بورصة البحرين للجلسة الخامسة على التوالي وصعد بنسبة 0.33% رابحاً 4.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1261.12 نقطة، وواصلت البورصة الكويتية الصعود للجلسة الرابعة على التوالي، حيث ارتفعت 3 مؤشرات وهبط السوق الأول وحيداً.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% رابحاً 5.61 نقطة ليغلق عند مستوى 7050.17 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.63% رابحاً 44.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7190.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 190.7 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال.

وارتفعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.45%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.34%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 1%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.59%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.47%.

وارتفع 67 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان"، بنسبة 9.94%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 9.93%، ثم سهم "التعاونية" بنسبة 4.48%، فيما تراجع 113 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.81%، ثم سهم "بنيان ريت" بنسبة 3.33%، ثم سهم "المتقدمة" بنسبة 2.79%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 356.7 مليون ريال سعودي.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.39% رابحاً 56.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4130.841 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.94 مليار درهم ليغلق عند مستوى 462.02 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 108.1 مليون سهم، بقيمة 158.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1930 صفقة.

وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع البنوك بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.01%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.42%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها الشركة العالمية القابضة بنسبة 7.84%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 7.77%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 3.29%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.95%، ثم سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.01%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.7%، وتصدر سهم شركة اتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 28.9 مليون درهم وتراجع بنسبة 0.52%.

بورصة مسقط

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تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.20% خاسراً 6.84 نقطة ليغلق عند مستوى 3386.660 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.2 مليون سهم بقيمة 817.9 ألف ريال عبر تنفيذ 286 صفقة لعدد 34 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 6 أسهم على رأسها "المتحدة للطاقة" بنسبة 9%، ثم سهم "بنك العز الإسلامي" بنسبة 3.85%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 3.49%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها "سيمبكورب صلالة" بنسبة 10%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 9.89%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 5.26%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحاً 0.82 ليغلق عند مستوى 4895.17 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% خاسراً 10.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5277.01 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.56% رابحاً 23.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4143.99 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.76%، رابحاً 3.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4042.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 83.5 مليون سهم بقيمة 19.5 مليون دينار كويتى عبر 4848 صفقة، وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.58%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%.

وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 82.60%، يليه سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 14.58%، ثم سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.76%، فيما تصدر سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بانخفاض قدره 6.75% ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 6.25%، ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 4.55%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.33% رابحاً 4.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1261.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 126.2 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.99% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.64%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.87%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.03%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.69%.

بورصة دبي

تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% رابحاً 2.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1933.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 159.3 مليون سهم محققة ما قيمته 154 مليون درهم من خلال تنفيذ 2542 صفقة لعدد 29 سهماً.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.69%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.30%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.70%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.07%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، وارتفعت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.63%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 0.99%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.86%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.4 مليون ورقة بقيمة 48.3 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 0.44%.