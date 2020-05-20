شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": منافذ شركات المحمول تعمل من 9:30 صباحا لـ2:30 ظهرا فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلى خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة عيد الفطر المبارك لتكون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، على أن تعاود مواعيد العمل بالأفرع ومنافذ البيع بعد عيد الفطر المبارك لتكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وكشف التقرير الشهرى لمؤشرات البنية المعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لما يزيد عن 2.27 مليون اشتراك خلال عام 2019، حيث وصل حجم الإشتراكات 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.

فيما وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة ب39 مليون مستخدم فى ديسمبر 2019، و 34.13 فى يناير 2019، فينا وصل مستخدمو اليو اس بى مودم إلى 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 3.60 مليون فى ديسمبر 2019 و 3.15 مليون فى يناير 2020.

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وبلغ مشتركو الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 7.30 مليون فى ديسمبر 2019 و 6.62 مليون فى يناير 2019. وفى عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى المصرى 93.4 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 4% من إجمالى الناتج المحلي) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.

ويعد التحول الرقمى فى مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادى وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التى وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمى والعالمي.

وفى إطار تحقيقه لهذا الهدف، يسعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى وضع لوائح عملية قابلة للتطبيق لضمان وجود بيئة تنافسية مفعمة بالفرص المتكافئة فى مختلف أسواق قطاع الاتصالات.