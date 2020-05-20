شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يعين سيدة فى منصب نائب للرئيس وكبيرة الاقتصاديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الدولى، تعيين سيدة فى منصب نائب الرئيس، وكبيرة للاقتصاديين، وهى كارمن راينهارت، مشيدا بخبرتها في تدفقات رأس المال الدولية والتمويل والاقتصاد الكلي والتعامل مع الأزمات المالية.

وقال البنك الدولى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر : "عينت مجموعة البنك الدولى، نائبة للرئيس وكبيرة الاقتصاديين، وتتمتع كارمن بخبرتها في تدفقات رأس المال الدولية والتمويل والاقتصاد الكلي والتعامل مع الأزمات المالية. تبدء عملها في 15 حزيران/يونيو 2020. نرحب بها!".

وفى سياق آخر أكد البنك الدولى، أن جائحة فيروس كورونا المستجد، تهدد بدفع أكثر من 40 مليون شخص نحو براثن الفقر المدقع، حول العالم، مشيرا إلى أن ذلك يجعل مهمته أكثر إلحاحا.



تويتر

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وقال البنك الدولى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر : " كيف يمكننا إعادة البناء بشكل أفضل بعد هذا الوباء؟ فيروس كورونا يهدد بدفع 40 مليون شخص على الأقل، في براثن الفقر المدقع، مما يجعل مهمتنا أكثر إلحاحًا".

ومن جهة أخرى ، وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى، على تقديم 50 مليون دولار لجمهورية مصر العربية، كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع، التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو جهد دولى يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة، واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار ويمثل دعما فوريا، لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار، وهو الحد الأقصى المتاح فى إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكانى التى حددتها مجموعة البنك الدولى، حيث تحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنهم مصر، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار والدول التى يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.