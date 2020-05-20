شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار اختراقاً لمستوى 1.0966 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.1067 كهدف إيجابي تالي، مع الإشارة إلى أن إغلاق اليومي فوق 1.0966 سيؤكد استمرار الاتجاه الصاعد، بينما التداول دونه من جديد سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مناطق 1.0840 بشكل رئيسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 20-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.