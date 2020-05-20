شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية هامشياً بفضل صعود قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% رابحاً 5.61 نقطة ليغلق عند مستوى 7050.17 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.63% رابحاً 44.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7190.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 190.7 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال.

وارتفعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.45%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.34%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 1%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.59%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.47%.

Advertisements

وارتفع 67 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان"، بنسبة 9.94%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 9.93%، ثم سهم "التعاونية" بنسبة 4.48%، فيما تراجع 113 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.81%، ثم سهم "بنيان ريت" بنسبة 3.33%، ثم سهم "المتقدمة" بنسبة 2.79%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 356.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تطبيقها لعملية إلغاء الأوامر القائمة في حال تطبيق إجراءات المُصدر الناتج عنها تعديل في سعر الورقة المالية من قبل السوق، وذلك على إجراءات المُصدر (أو أي إجراء للمُصدر) ينتج عنه تعديل في سعر الورقة المالية ابتداءً من 1 يونيو 2020، وتهدف هذه العملية إلى حماية المستثمرين والحد من مطابقة الأوامر المُدخلة التي تم تقييمها قبل تعديل سعر الورقة المالية.