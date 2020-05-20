سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 مايو 2020 بقيمة بلغت نحو 8 قروش.
وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 15.76 جنيها للشراء، 15.88 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.73 جنيه للشراء، و 15.83 جنيه.
بالمقارنة بنحو 15.68 جنيهاللشراء، 15.81 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه، خلال تعاملات أمس.
وبلغ سعر الدولار نحو 15.77 جنيه للشراء، و 15.87 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.74 للشراء، 15.84 جنيه للبيع.
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