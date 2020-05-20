شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 543.737 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 204.5 مليون ورقة مالية بقيمة 570.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.4 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.2%، والعرب على 2.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.93%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 43 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 166.6 ألف جنيه، 68.3 مليون جنيه، 320.7 ألف جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 10205 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 1492 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 11627 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 1128 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1827 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 664 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.