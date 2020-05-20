شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخاطب 6 شركات للإفصاح عن استخدام حصيلة الاكتتابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، مخاطبة 6 شركات، بضرورة الالتزام بأحكام المادة (52 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (53) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مع منح الشركات مهلة 15 يوم للإلتزام وارسال نموذج الإفصاح نصف السنوي عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال، وهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، نايل سيتي للاستثمار، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية لمنتجات الألبان " آراب ديرى – باندا"، المصرية لتطوير صناعة البناء ( ليفت سلاب مصر)، المصرية لنظم التعليم الحديثة.

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كما قررت اللجنة، فرض التزام مالي على الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مبلغ 10 آلاف جنيه، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الإلتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والماده (64) من الإجراءات التنفيذية، وقررت اللجنة، التنبيه على شركة مصر بني سويف للأسمنت، بمراعاة الالتزام بأحكام المادة 32 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية مستقبلاً.

وفي سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، آسيك للتعدين-اسكوم، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، اميرالد للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة.