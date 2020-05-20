تراجع بورصات أوروبا مع ضعف آمال التوصل إلى لقاح مضاد لكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ضعف آمال المستثمرين في توفر لقاح ضد فيروس كورونا قريبا، فى ظل فشل تجربة اختبار لقاح جامعة "أكسفورد" البريطانية، وشكوك حول مدى فاعلية اللقاح الذي تعمل على تطويره شركة "مودرنا" الأمريكية.

إذ انخفض مؤشر "يورو ستوكس 600" بنسبة 0.52% مسجلا 337 نقطة، كما تراجع مؤشر " كاك" الفرنسي بنحو 0.84% مسجلا 4416 نقطة، وهبط مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.65 % ليصل إلى 11003 نقطة. كما سجل مؤشر "فوتسي 100" البريطاني انخفاضا بنسبة 0.52% ليصل إلى 5971 نقطة.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية، إن آخر تجارب اختبار اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد بدعم من الحكومة البريطانية أثبتت فشلا ذريعا بعد أن أصيب جميع القرود الستة التي أجريت عليهم تجارب اللقاح بفيروس كورونا، فيما يشكل انتكاسة طبية للآمال المعلقة على الشفاء من الفيروس سريع الانتشار.

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وقال الدكتور ويليام هاسيلتين، الأستاذ السابق في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن النتائج التي تم التوصل إليها في هذ الصدد تشير إلى أن العلاج، الذي كان ينتظر أن ينتج 100 مليون جرعة بحلول سبتمبر المقبل، قد لا يوقف انتشار وباء كورونا.

في السياق ذاته، يرى خبراء أن البيانات الصادرة عن شركة "مودرنا" الأمريكية التي تعكف على تطوير لقاح حاليا قد تكون واعدة لكنها ليست سوى خطوة أولى في طريق طويل يتطلب إجراء اختبارات على الالاف من المرضى على مدار أشهر عدة، حتى أن تثبت فاعليته ومن ثم قد يطول أمد إنتاج لقاح فعال ضد كورونا.

على صعيد أخر، أظهرت بيانات بريطانية صادرة اليوم تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال شهر إبريل إلى أدنى مستوى منذ عام 2016 نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا السلبية على قطاع واسع من الأسعار على رأسها أسعار النفط ومشتقاته.