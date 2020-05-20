شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون ولقاء حصري يجمع صلاح ومكة بعزوتهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت حملة عزوتنا ملايين لفودافون نجاح باهر في رمضان، أثبتت من خلاله فودافون أنها شركة رائدة تسعى دائما لتقديم محتوى يعد الأفضل والأبرز خلال السباق الرمضاني.
ولم تكتف الشركة بإطلاق الحملة وتحقيق نسب مشاهدة عالية، بل فاجئت عملاءها
بعرض حوار خاص ولقطات من كواليس الإعلان للنجوم، وكان الأبرز منهم هو محمد صلاح وابنته مكة، والذي شكل ظهورهم في الحملة مصدرا للبهجة والسعادة.
وعرضت الشركة حوار خاص لفخر الغرب بصحبة مكة في مكالمة افتراضية مع مجموعة من لاعبي ولاعبات كرة القدم الناشئين في مصر الذين ظهروا في اعلان رمضان لفودافون هذا العام، وقام صلاح خلال الحوار بالإجابة علي اسئلة اللاعبين والتي ركزت علي حياة صلاح والتمرين وأحلامه وطموحاته وكيف يقضي صلاح وقته في البيت والإجازات.
ولفتت مكة الانتباه بخفة ظلها وتعليقاتها لوالدها محمد لصلاح التلقائية لتظهر هذة المكالمة العلاقة القوية بين صلاح وابنته والكاريزما التي تتمتع بها مكة.
وقامت فودافون مصر بنشر الحوار علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي لتفاجئ المتابعين وعشاق محمد صلاح بهذا الحوار الممتع كهدية في نهاية شهر رمضان تم تصويره عن بعد ضمن كواليس إعلان رمضان
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