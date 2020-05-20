شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الأربعاء باستثناء "السوق الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحاً 0.82 ليغلق عند مستوى 4895.17 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% خاسراً 10.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5277.01 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.56% رابحاً 23.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4143.99 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.76%، رابحاً 3.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4042.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 83.5 مليون سهم بقيمة 19.5 مليون دينار كويتى عبر 4848 صفقة، وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.58%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%.

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وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 82.60%، يليه سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 14.58%، ثم سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.76%، فيما تصدر سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بانخفاض قدره 6.75% ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 6.25%، ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 4.55%.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، بأنها حصلت على موافقة مصرف البحرين المركزي لإعادة تعيين سيكو كموفر سيولة (صانع للسوق) لأسهم المجموعة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي، وهذه الموافقة ستكون سارية حتى يوم 19 مايو عام 2021، وأي تمديد إضافي سيكون خاصع لموافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي، تماشياً مع اللوائح الأخيرة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، يمكن لسيكو بموجب هذا التعيين أن تحتفظ على أسهم خزينة بنسبة إجمالية تصل إلى 3% فقط في بورصة البحرين وسوق دبي المالي، من إجمالى أسهم المجموعة المصدرة.