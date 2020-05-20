شكرا لقرائتكم خبر عن "دايس" للملابس تستغنى عن 900 عامل بسبب "كورونا".. ورئيسها: 200 فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت معلومات في سوق الملابس الجاهزة، أن بعض المصانع استغت عن جزء من العمالة لديها، بسبب جائحة كورونا، وتضرر المبيعات بصورة كبيرة خلال أول 5 أشهر من العام الجارى، في ظل انخفاض كبير في الطلب على الملابس بالسوق المحلى، وكذلك بسوق التصدير.

ووفق معلومات حصل – الخليج 365 – عليها، فإن شركة دايس للملابس الجاهزة، قررت الاستغناء عن قرابة 900 عامل منذ بداية أزمة كورونا، في ظل هبوط مبيعاتها بصورة ملحوظة، والتي لم تعلنها للبورصة المصرية حتى الآن، خاصة مبيعات الفترة من فبراير إلى مايو الجارى، وقت اشتداد أزمة فيروس كورونا.

ورغم أن شركة دايس سجلت صافي ربح بلغ 120.82 مليون جنيه خلال 2019، إلا أن أرباحها متراجعة 24.5 % مقارنة بعام 2018 ، حيث بلغت قيمة أرباح "دايس" 160.08 مليون جنيه.

وبشأن توزيع العمال التي استغنت عنهم شركة "داس" أفاد مصدر مطلع بغرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن العمال اللذين تم الاستغناء عنهم من مصانع مختلفة للشركة ، وليس من مصنع واحد.

رجل الأعمال ناجى توما رئيس "دايس" للملابس والعضو المنتدب قال لـ"الخليج 365"، إنه لم يتم الاستغناء عن عدد 900 عامل ، لكن ما تم الاستغناء عنهم 200 عامل فقط، من اللذين لم يمضى عليهم 3 أشهر في المصانع، وذلك نتيجة الظروف الحالية، وكذلك لم يتم إخلاء طرف أي موظف لأن هناك عقود تأمينية لا يمكن مخالفتها.

وأضاف رئيس دايس للملابس، " 200 عامل فقط من مصانع مختلفة ولا يمكن الاستغناء عن العمالة الفنية المدربة، وكذلك الموظفين، فنحن نسعى للمحافظة على عمالتنا في إطار دورنا تجاه هؤلاء العمال".

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وخلال منتصف 2019 استحوذت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والإستصلاح الزراعي والتنمية السياحية على 3.25 % من رأسمال شركة دايس للملابس الجاهزة، وأوضحت بيانات البورصة، وقتها أن "تارجيت" قامت بشراء نحو 8.61 مليون سهم من دايس للملابس بقيمة بلغت 15.96 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء 1.85 جنيه للسهم.

وخلال فبراير 2020 كشفت "دايس للملابس"، أنها أتمت صفقة توقيع عقد شراء أصول كايرو قطن بقيمة 120 مليون جنيه، بعد مفاوضات بدأت من 2017 تقريبا عقب توقع خطاب نوايا لشراء هذه الأصول والمملوكة لرجل الأعمال مجدى طلبة.