شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة أبوظبي.. وسهم "اتصالات" الأنشط بعد تعيين "دويدار" رئيساً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.39% رابحاً 56.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4130.841 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.94 مليار درهم ليغلق عند مستوى 462.02 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 108.1 مليون سهم، بقيمة 158.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1930 صفقة.

وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع البنوك بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.01%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.42%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%.

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وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها الشركة العالمية القابضة بنسبة 7.84%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 7.77%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 3.29%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.95%، ثم سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.01%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.7%، وتصدر سهم شركة اتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 28.9 مليون درهم وتراجع بنسبة 0.52%.

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.20% خاسراً 6.84 نقطة ليغلق عند مستوى 3386.660 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.2 مليون سهم بقيمة 817.9 ألف ريال عبر تنفيذ 286 صفقة لعدد 34 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 6 أسهم على رأسها "المتحدة للطاقة" بنسبة 9%، ثم سهم "بنك العز الإسلامي" بنسبة 3.85%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 3.49%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها "سيمبكورب صلالة" بنسبة 10%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 9.89%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 5.26%.