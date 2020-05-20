الاقتصاد

وزير الإسكان يبحث تنفيذ مشروعات تحلية المياه مع إحدى المجموعات الاستثمارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، إحدى المجموعات الاستثمارية لبحث سبل التعاون والمشاركة فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية.

 

وأكد وزير الإسكان أن الدولة ترحب بالتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات المختلفة، ومنها مشروعات مياه الشرب، والمشاركة فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر فى السنوات الأخيرة.

 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن الوزارة تعمل جاهدة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، من أجل الإسراع بوتيرة التنمية، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة الاقتصاد، لاسيما فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد نتيجة مواجهة انتشار .

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وأشار الوزير إلى أنه يتم حالياً وضع خطة لاحتياجات المناطق الساحلية من مياه الشرب المُحلاة، بحيث يتم وضع الخطة على عدة مستويات (قصيرة المدى - متوسطة المدى - طويلة المدى)، لتحديد حجم وأماكن المحطات المطلوب تنفيذها، والتكلفة التقديرية للتنفيذ.

 

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية عدداً من مشروعات تحلية مياه البحر، المطروحة للمشاركة مع المستثمرين والقطاع الخاص، موضحاً أنه سيتم عقد لقاءات مع المجموعة الاستثمارية لتبادل المعلومات الخاصة بتلك المشروعات.

 

كما استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروعات صرف صحى المناطق الريفية التى يتم التجهيز لتنفيذها حالياً بالتعاون مع جهات التعاون الدولى وشركاء التنمية.

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