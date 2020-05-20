شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إطلاق 3 حزم لخدمات التحول الرقمى بالنصف الثانى من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من مشروعات الخدمات الرقمية ببورسعيد، وتتضمن 100 خدمة حكومية رقمية و نحو 70 خدمة رقمية خاصة بالاستثمار، وتم طرح نسبة كبيرة منها فى المحافظة على أن يتم طرح باقى الخدمات بعد عيد الفطر المبارك. وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لليوم السابع، إنه سيتم طرح 3 حزم بخدمات التحول الرقمى على مستوى الجمهورية فى النصف الثانى من العام، وهذه الخدمات تم اختبارها بمحافظة بورسعيد تتضمن التموين والتوثيق والمرور.

وتعمل الوزارة استراتيجية بناء "مصر الرقمية"، وكان مشروع رقمنة مدينة بورسعيد وتحويلها إلى مدينة ذكية يعد أولى ثمار هذه الاستراتيجية والتي تقوم على محورين رئيسيين هما : التحول الرقمي، وبناء القدرات والتنمية البشرية كما أن هذين المحورين يرتكزان على قاعدتين، وهما البنية التحتية المعلوماتية، والتشريعات والقوانين المنظمة.

Advertisements

وكان قد تم إطلاق المرحلة الأولى للمشروع التجريبي للتحول الرقمي بمدينة بورسعيد والتي تقوم على مجموعة من حزم الخدمات فى منتصف 209 هي: التموين، التوثيق، نيابات الأسرة، الحالة الشخصية بينما شملت المرحلة الثانية عدد من الخدمات.

وتشمل الخدمات: التموين، إنفاذ القانون، الاسكان الإجتماعي، وتضم المرحلة الثالثة خدمات: المرور، الحياة الزراعية، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأحوال المدنية، السجل التجاري، المحليات، الكهرباء، تكافل وكرامة، العلاج على نفقة الدولة، النيابة الإدارية، الاستثمار، المناطق الحرة، الشهر العقارى وبعض خدمات أخرى.