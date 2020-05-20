شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 10208 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 1493 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 11635 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3906 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1132 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 1832 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 667 نقطة.

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وفي سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، آسيك للتعدين-اسكوم، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، اميرالد للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الملتقي العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت)، ليسيكو مصر.

وفي سياق آخر أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إلزام جميع شركات السمسرة بتسجيل أوامر عرض الشراء المقدم من شركة سيكا مصر لكيماويات مواد البناء على الشركة الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، بخصوص الرغبة في شراء حتى عدد 119 مليون سهم بنسبة 100% وبحد أدنى 51% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة، وفي ضوء أنه تم عرض عدد من الأسهم يزيد عن نسبة 95% من الأسهم المملوكة لمساهمى الشركة المصدرة، بسوق الصفقات الخاصة بسعر 3.79 جنيه مصري للسهم تعديل أسعار الأوامر المسجلة بواسطتها ليصبح السعر 3.91 جنيه مصري للسهم، وعلى جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة الشروط التي وردت بالإعلان.