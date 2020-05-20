شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الآسيوية بسبب الشكوك حول توفر لقاح مضاد لكورونا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد أداء الأسهم الآسيوية تباينا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إثر شكوك حول توفر لقاح جديد ضد فيروس كورونا، (كوفيد -19) قريبا، بعد فشل لقاح "أكسفورد " الذى علق عليه العالم آمالا كبيرة للقضاء على كورونا، ودعمته الحكومة البريطانية..

وتراجع مؤشر "شنجهاي" الصيني بنسبة 0.51 % ليصل إلى 2883 نقطة، كما انخفض مؤشر "هانج سينج" نحو 24356 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "سينكس" الهندي بنسبة 0.85 % مسجلا 30452 نقطة، كذلك صعد مؤشر" نيكي" الياباني بنسبة 0.79% عند مستوى 20595 نقطة وسط آمال بتخفيف الحكومة اليابانية قيود الإغلاق المتبعة في بعض المدن التي شهدت انخفاضا في معدل الاصابات.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية النقاب عن أن أخر تجارب اختبار اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد بدعم من الحكومة البريطانية أثبتت فشل ذريعا بعد أن أصيب جميع القرود الستة التي تم إعطاؤها اللقاح ضد فيروس "كورونا" .

وكشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن آخر تجارب اللقاح على قرود "الريسوس" أفادت بإصابة القرود الستة التي تم إعطاؤها اللقاح ضد "كورونا " فيما يشكل انتكاسة طبية للآمال المعلقة على الشفاء من الفيروس المميت - حسب الصحيفة.

Advertisements

وقال الدكتور ويليام هاسيلتين، الأستاذ السابق في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن النتائج التي تم التوصل إليها في هذ الصدد تشير إلى أن العلاج، الذي كان ينتظر أن ينتج 100 مليون جرعة بحلول سبتمبر المقبل، قد لا يوقف انتشار وباء "كورونا" .

وكانت تقارير أولية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن اللقاح قدم مناعة ضد الفيروس ، وأوقفه من التعمق في الرئتين، وأن يصبح مميتا.

وبدأت تجارب اللقاح المعروف رسميا باسم "شادوكش وان كوفيد 19" في 24 أبريل الماضي، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يحمي الأشخاص الأصحاء بشكل فعال من فيروس "كورونا".

على صعيد متصل ، اعلنت شركة "مودرنا "الأمريكية - التي دخلت في شراكة مع المعاهد الوطنية للصحة لتطوير لقاح ضد فيروس "كورونا " المستجد - أنها حصلت على نتائج مبكرة إيجابية.

وقال الدكتور تال زاكس، كبير المسؤولين الطبيين في الشركة ، إنه إذا سارت الدراسات المستقبلية على نحو جيد، فقد يكون لقاح الشركة متاحاً للجمهور في وقت مبكر من شهر يناير القادم - وهو ما يشير إلى أن عملية إنتاج لقاح ضد "كورونا " قد تستغرق وقتا طويلا.