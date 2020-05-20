شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين للجلسة الخامسة على التوالي..وسهم البنك الأهلي السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.33% رابحاً 4.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1261.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 126.2 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.99% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.64%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.87%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.03%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.69%.

وفي سياق متصل أعلن بنك مسقطـ، عن قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك، حيث قررت الجمعية غير العادية، الموافقة على تجديد برنامج صكوك ميثاق، والتي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في اجتماعها بتاريخ 18 مارس عام 2015، بقيمة 500 مليون ريال عماني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، كما تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك في ضوء قانون الشركات التجارية الجديد رقم 18 لسنة 2019، ولا تكون التعديلات المقترحة نافذة إلا بعد موافقة الجهات الرقاببية المعنية.

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كما وافقت الجمعية العادية السنوية لمساهمي البنك بتاريخ 19 مايو على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، كما تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، والموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتمت إحاطة الجمعية العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتمت إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 24 مارس لعام 2020 وذلك بمقدار 35 بيسة للسهم الواحد.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، بأنها حصلت على موافقة مصرف البحرين المركزي لإعادة تعيين سيكو كموفر سيولة (صانع للسوق) لأسهم المجموعة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي، وهذه الموافقة ستكون سارية حتى يوم 19 مايو عام 2021، وأي تمديد إضافي سيكون خاصع لموافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي، تماشياً مع اللوائح الأخيرة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، يمكن لسيكو بموجب هذا التعيين أن تحتفظ على أسهم خزينة بنسبة إجمالية تصل إلى 3% فقط في بورصة البحرين وسوق دبي المالي، من إجمالى أسهم المجموعة المصدرة.