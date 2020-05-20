شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين: إجازة العيد 5 أيام واستمرار الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الإتحاد المصرى للتأمين انه في ضوء قرارات مجلس الوزراء لمواجه اثار فيروس كورونا، تقرر أن تكون إجازة عيد الفطر للعاملين بالإتحاد 5 أيام مع اتباع نفس الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى الفيروس، حيث قال الاتحاد في بيان " فى ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد الفطر المبارك لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد تقرر ان تكون إجازة عيد الفطر المبارك بالاتحاد المصرى للتامين من يوم الاحد الموافق 2020-5-24 الى يوم الخميس 2020-5-28 على ان يستأنف العمل بالاتحاد اعتبارا من الاحد الموافق 2020-5-31 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا ، مع اتباع نفس الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لمدة أسبوعين ، بحيث يتواجد في الاتحاد نصف عدد العاملين لمدة 3 أيام والنصف الاخر لمدة يومين ، مع التبديل خلال الأسبوع التالى ، ويوصى الاتحاد ان يتم تطبيق تلك الإجراءات على العاملين بشركات التامين .

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ومن جهة أخرى سبق وأن اكد الاتحاد المصرى للتأمين أن ابتكار منتجات تأمينية جديدة أصبح من الضروريات الحتمية، نظرا لتشابه المنتجات المقدمة من الشركات للعملاء خلال الفترة الراهنة، مما جعل العميل يبحث عن الأقل سعرا وليست جودة الخدمة المقدمة له، وطرح منتجات تأمينية جديدة سيسهم فى جذب شرائح جديدة من العملاء وزيادة محفظة أقساط قطاع التأمين، الذى يعانى من تحديات فى جذب عملاء جدد لمحفظتها.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية انه سعى لدعم وتطوير سوق التأمين المصرى، وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بصناعة التأمين، من خلال العمل على نشر مجموعه هامة من التقارير الدولية والتى لها أثر كبير فى توقع المخاطر على مستوى السوق المحلى والإقليمى والعالمى، بالإضافة إلى مجموعة من التجارب الدولية فى مجال التأمين وإعادة التأمين والتى يمكن الاستفادة منها على المستوى المحلى للاستفادة منها فى إعداد الدراسات وتطوير المنتجات التأمينية واستحداث منتجات تأمينية جديدة والعمل على تحليل البيانات التى يمكن الحصول عليها من التقارير التأمينية العالمية التى ترد من معيدى التامين.