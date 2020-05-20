شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتحول للصعود بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% رابحاً 2.31 نقطة ليغلق عند مستوى 1933.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 159.3 مليون سهم محققة ما قيمته 154 مليون درهم من خلال تنفيذ 2542 صفقة لعدد 29 سهماً.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.69%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.30%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.70%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.07%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، وارتفعت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.63%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 0.99%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.86%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.4 مليون ورقة بقيمة 48.3 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 0.44%.

Advertisements

وكانت شركة داماك العقارية دبي، قد أعلنت عن اجتماع مجلس الإدارة في يوم الخميس الموافق 21 مايو عند الساعة الثانية عصراً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي وضم مناقشة وإقرار البيانات المالية المرحلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2020، وأى مسائل أخرى تعرض من قبل الأعضاء.

كما أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الخميس الموافق 21 مايو، في تمام الساعة الثانية عضراً، وذلك عن طريق الوائيل الإلكترونية "عن بعد"، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي، حيث سيتم مراجعة واعتماد البيانات المالية للربع الأول من عام 2020، ومناقشة مسائل الأعمال الاعتيادية الأخرى.