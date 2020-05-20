شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يسترد 40 وحدة سكنية متعدى عليها بالتجمع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة قام باسترداد (40) وحدة سكنية متعدى عليها من قبل بعض المواطنين المخالفين بإسكان الشباب فى "التجمع الأول" خلال حملة أمنية مكبرة ضمت مختلف قطاعات الشرطة، ومسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة.



جهاز القاهرة الجديدة يسترد 40 وحدة سكنية متعدى عليها

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن الحملة المكبرة جاءت تحت إشراف المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول وبقيادة المهندس محمد عرفات، المشرف العام على الادارة المركزية للتنمية، والعقيد هشام مهدي، مدير أمن الجهاز بالتجمع الأول، والمهندس أحمد فراج، مدير عام التنمية بالتجمع الأول، ورئيس لجنة الإزالات المهندس اسلام عمرو وقيادات إدارات وزارة الداخلية من شرطة"التعمير، المرافق، المباحث، مباحث التعمير، الأمن العام" وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى.

وأكد استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات، تنفيذا للقانون، ومنعا للمظاهر العشوائية بالمدينة، مؤكدا أن هناك متابعة على مدار اليوم من مسئولى التجمعات والأحياء المختلفة، ويتم التعامل على الفور مع أى مخالفة.

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كان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قد سلم 4 وحدات سكنية بعد إصلاحها وتأثيثها للسكان المتضررين من حريق عقار بمنطقة القطامية بالتجمع الثالث، والذي نشب فيه حريق مدمر منذ عدة أشهر.

وقال المهندس أمين غنيم: تم تسليم الوحدات السكنية للأسر المتضررة جاهزة ومؤثثة بالكامل بعد رفع كفاءة العقار المحترق عقب ترميم آثار الحريق وانتهاء جهاز المدينة من إعادة الشئ إلى أصله حفاظا علي تلك الأسر التي لا ذنب لها فيما حدث، وإيمانا من جهاز القاهرة الجديدة بدور الدولة المصرية في مراعاة الأسر الأكثر احتياجا.

وتوجه المهندس آمين غنيم بخالص الشكر والتقدير للواء محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية بدمياط علي الدور الوطني الذى قام به من إهداء لجهاز القاهرة الجديدة بأثاث الـ 4 وحدات المتضررة من الحريق على نفقة الغرفة التجارية بدمياط، تضامنا مع سكان القطامية بمدينة القاهرة الجديدة المتضررين من الحريق.