شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: "رولز رويس" تخفض 9000 وظيفة بسبب تأثير كورونا على شركات الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن شركة "رولز رويس" تتجه لإلغاء 9000 وظيفة ، أي ما يقرب من خمس القوى العاملة فيها ، حيث تؤثر أزمة فيروس كورونا على صناعة الطيران.



برنت رولز رويس

وقالت الشركة المصنعة لمحركات الطائرات إنها كانت تستهدف توفير تكاليف سنوية 1.3 مليار جنيه للتغلب على الانكماش الذي طال أمده بسبب وباء كورونا الذي أوقف الكثير من شركات الطيران في العالم.

Advertisements

وقالت شركة رولز رويس ومقرها ديربي ، والتي توظف 52000 موظف حول العالم ، إن فقدان الوظائف سيكون أسوأ في أعمال الطيران المدني الخاصة بها ، مع الاستغناء عن حوالي 8000 لـ 9000 وظيفة من هذا القسم. كما تصنع الشركة محركات الطائرات المقاتلة والسفن والغواصات ، لكنها قالت إنه لن تكون هناك خسائر في الوظائف في شركاتها الدفاعية.

في حديثه عبر برنامج بي بي سي راديو 4 اليوم ، أشار الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس ، وارن إيست ، إلى أن المملكة المتحدة ستتأثر بشدة. يعمل في قسم الطيران المدني التابع للمجموعة ما يقرب من 16000 شخص في المملكة المتحدة.

وفي المجموع ، توظف رولز رويس 23،700 موظف في المملكة المتحدة ، حيث يوجد تسعة من مواقع التصنيع الرئيسية البالغ عددها 17 تقريبًا. الشركة لها وجود في أكثر من 50 دولة حول العالم. قال إيست: "لن تكون هذه ظاهرة بريطانية فقط" ، في إشارة إلى برنامج التخفيضات.