شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: وضع خطة لإدارة الأزمة يسهم فى سرعة تحصيل مستحقات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية زيارة لمركز كبار الممولين التابع للمصلحة بكافة قطاعاته (دخل، قيمة مضافة، كسب عمل، دمغة) لمتابعة سير العمل بالمركز، والتعرف على المشكلات التى تواجه العاملين والعمل على حلها على الفور، وتشجيع العاملين على القيام بعملهم بكل دقة وكفاءة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية من جانب العاملين ومرتادى المركز، رافقه خلال الزيارة قيادات المركز.

وعقد رضا عبد القادر اجتماعا مع قيادات مركز كبار الممولين فى ختام الزيارة طالبهم خلاله بوضع خطة لإدارة الأزمة خلال الفترة الراهنة، ما يسهم فى سرعة تحصيل مستحقات الدولة من أجل الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

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وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه تم وضع خطة لإدارة الأزمة خلال الفترة الراهنة تتمثل فى عدة نقاط وهى الإسراع فى عمل لجان داخلية فى الملفات ذات المخاطر العالية وذات الحصيلة العالية، وسرعة إحالة الملفات التى لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها داخل مركز كبار الممولين إلى لجان الطعن واللجان الداخلية المتخصصة، وكذلك سرعة الاتصال بالممولين وإنهاء المنازعات وتذليل العقبات وحثهم على حل جميع المشكلات المتعلقة بملفاتهم.

وأضاف عبد القادر أن خطة إدارة الأزمة تتضمن سرعة سداد المستحقات الضريبية لإمكانية الاستفادة من قانون التجاوز عن غرامات التأخير، الذى فى سبيله للصدور، وكذلك سرعة فحص الإقرارات ذات المخاطر العالية وذات الحصيلة المرتفعة، موضحاً أنه تم التأكيد داخل خطة إدارة الأزمة التى تم وضعها على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الشديدة من قبل العاملين بالمركز وكافة المتعاملين مع مركز كبار الممولين، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.