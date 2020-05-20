شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في مسار جانبي منذ الصباح مستقراً حول 0.6535، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك التخلص من سلبيته ليكتسب العزم الإيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة بثبات السعر فوق 0.6407، مع الإشارة إلى أننا ننتظر اختراق 0.6595 لفتح الطريق أمام الاندفاع نحو 0.6685 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6460 والمقاومة 0.6600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد