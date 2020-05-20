الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-05-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت بإيجابية محاولات اختراق مقاومة العلم الصاعد الذي يحصر التداولات الأخيرة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو تحقيق الأهداف الإيجابية التي تبدأ عند 36.00 وتمتد إلى 37.70، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 34.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.50 والمقاومة 37.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا