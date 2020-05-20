شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت بإيجابية محاولات اختراق مقاومة العلم الصاعد الذي يحصر التداولات الأخيرة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو تحقيق الأهداف الإيجابية التي تبدأ عند 36.00 وتمتد إلى 37.70، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 34.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 33.50 والمقاومة 37.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد