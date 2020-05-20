شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط اختراقاً أولياً لمقاومة العلم المثلثي الصاعد الذي يظهر بالصورة، مما يدعم توقعاتنا باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 36.50.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم نشهد كسراً قوياً وثباتاً دون مستوى 31.35.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.50 والمقاومة 34.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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